Iran: ballano in piazza per l'8 marzo, arrestate due donne

(ANSA) - TEHERAN, 09 MAR - Due giovani donne sono state arrestate a Teheran dopo che un video sui social le ha mostrate mentre ballavano in strada per la Giornata della donna e per festeggiare il Capodanno iraniano, che inizierà il 20 marzo, in piazza Tajrish, a nord della capitale.

Le due ragazze si sono vestite come Haji Firouz, un personaggio tradizionale che indossa abiti rossi, canta e balla per le strade ogni anno nei giorni precedenti il Capodanno per celebrare la ricorrenza. Sono state accusate di "comportamento contrario alle norme sociali".



