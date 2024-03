Al Sisi, 90 miliardi di dollari per ricostruire Gaza

I costi per la ricostruzione della Striscia di Gaza potrebbero raggiungere i 90 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente egiziano Al Sisi in un incontro con le Forze Armate in occasione della Giornata dei Martiri affermando che nella Striscia "si sta consumando una grande tragedia, una sfida per l'Egitto e per l'intera regione".

"Siamo responsabili della protezione delle nostre terre e dei nostri confini ereditati da migliaia di anni - ha aggiunto il presidente egiziano - e non cesseremo di lavorare per un cessate il fuoco e portare aiuti". In proposito ha precisato che l'Egitto vuole tenere aperto il valico di Rafah per 24 ore al giorno, ma che nonostante questo gli aiuti risultano insufficienti. "Ma l'Egitto non può tradire i palestinesi e continuiamo a preoccuparci della loro protezione e soccorso", ha concluso.



