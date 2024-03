Israele, bene il corridoio marittimo, ispezionare gli aiuti

"Israele si felicita dell'apertura di un corridoio marittimo fra Cipro e la striscia di Gaza": lo ha scritto su X Lior Haiat, portavoce del ministero degli Esteri. "L'iniziativa cipriota - ha aggiunto - consentirà di accrescere gli aiuti umanitari per la striscia di Gaza, dopo che essi siano stati sottoposti ad ispezioni di sicurezza secondo gli standard israeliani. Israele - ha aggiunto Haiat - continuerà a consentire l'ingresso di aiuti umanitari per gli abitanti di Gaza, sulla base del diritto internazionale e in coordinamento con gli Stati Uniti e con i nostri alleati nel mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA