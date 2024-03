Tajani, l'operazione Aspides è un successo italiano

"Il nostro Governo ha inoltre spinto fin da subito per far sì che l'Unione Europea giocasse un ruolo più attivo nella gestione della crisi e nel garantire la sicurezza marittima dell'area. Il risultato di questa intensa attività diplomatica è stata l'approvazione da parte del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, il 19 febbraio scorso, della nuova Operazione Aspides. Si tratta, appunto, di un successo italiano". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, intervenendo nell'aula di Montecitorio.

"Il nostro Paese è stato quello che più di ogni altro ha insistito affinché ci fosse un'operazione europea, in grado di offrire una risposta rapida, consistente e credibile per proteggere il traffico mercantile che passa per lo stretto di Suez e nel Mar Rosso e tutelare così le nostre esportazioni e i nostri porti".



