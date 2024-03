Idf, 'oltre 450 terroristi impiegati a Gaza dall'Unrwa'

Oltre 450 impiegati dell'Unrwa, l'ente dell'Onu per i rifugiati palestinesi, "appartengono a organizzazioni terroristiche della striscia di Gaza, in particolare a Hamas". Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, basandosi su informazioni di intelligence. Il portavoce ha divulgato due conversazioni telefoniche, registrate durante i massacri del 7 ottobre. Una delle voci appartiene a Yusef al-Hawajara, insegnante dell'Unrwa ai Deir el-Balah, l'altra a Mamduh Alkali, "un terrorista della Jihad islamica" maestro in una scuola elementare. "Sono dentro, con gli ebrei.

Abbiamo donne ostaggi, ne ho catturata una", dice uno di loro.





