Houthi, 'continueremo ad attaccare le navi britanniche'

Dopo l'affondamento nel Mar Rosso della nave Rubymar, di proprietà britannica, i combattenti filo-iraniani Houthi dello Yemen hanno promesso che continueranno a prendere di mira e affondare le navi britanniche che transiteranno nel Golfo di Aden.

"Lo Yemen continuerà ad affondare altre navi britanniche, e qualsiasi ripercussione o altro danno verrà aggiunto al conto della Gran Bretagna", ha affermato in un post su X Hussein al-Ezzi, viceministro degli Esteri nel governo guidato dagli Houthi, come riferisce Al Jazeera online. La Gran Bretagna, ha aggiunto, "è uno stato canaglia che attacca lo Yemen e collabora con l'America nello sponsorizzare i crimini in corso contro i civili a Gaza".

La Rubymar è affondata dopo essere stata colpita da un missile balistico antinave lanciato dagli Houthi il 18 febbraio.





