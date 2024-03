I seggi per le elezioni legislative, in corso in Iran, chiuderanno ufficialmente alle 18 ora locale, le 15:30 in Italia ma sono molti gli iraniani rimasti a casa e che non hanno in programma di votare, sfidando l'appello delle autorità a partecipare alle consultazioni. Al momento si è registrata una bassa affluenza ai seggi di molte importanti province, compresa Teheran, Isfahan, quella del Kurdistan e del Sistan-Baluchestan.



