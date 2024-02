'Facevano campagna per boicottare il voto', 50 arresti in Iran

Cinquanta persone sono state arrestate nella provincia iraniana dell'Azerbaigian occidentale con l'accusa di avere invitato la popolazione a non votare nelle elezioni parlamentari in programma domani in Iran. Lo ha annunciato il capo della polizia provinciale, Rahim Jahanbakhsh, facendo sapere che gli arrestati sono amministratori di alcune pagine sui social media e sono accusati di "disturbare l'opinione pubblica e incoraggiare il popolo ad astenersi dalle elezioni", come riporta Hrana, l'agenzia per gli attivisti dei diritti umani in Iran.



