Ben Gvir, 'fermare la fornitura di aiuti umanitari a Gaza'

La fornitura di aiuti umanitari ai palestinesi facilitata dall'esercito israeliano mette in pericolo i soldati. Lo ha detto il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e leader di destra radicale Itamar Ben Gvir riferendosi all'incidente a nord di Gaza dove, secondo Hamas, sono state uccise dai soldati oltre 100 persone in attesa degli aiuti. Una versione che Israele ha contestato mostrando un video della folla che assalta i camion degli aiuti stessi. "Oggi - ha aggiunto - è stato provato che il trasferimento di aiuti umanitari a Gaza non solo è follia mentre i nostri ostaggi sono trattenuti nella Striscia, ma danneggia anche i soldati dell'esercito". L'incidente - secondo Ben Gvir - "è un'altra chiara ragione per la quale dobbiamo fermare il trasferimento di questi aiuti".



