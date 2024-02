Zelensky in Arabia Saudita, focus su prigionieri di guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere arrivato in Arabia Saudita per proseguire il dialogo regolare con Sua Altezza Reale il Principe ereditario Mohammed bin Salman , per discutere della Formula di Pace e dei prigionieri di guerra e dei deportati. La leadership del Regno ha già contribuito alla liberazione del nostro popolo.

Sono fiducioso che anche questo incontro porterà dei risultati".

Lo scrive il leader ucraino su X.

"Discuteremo anche i settori promettenti della cooperazione economica e il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella ricostruzione dell'Ucraina", aggiunge.



