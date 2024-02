Aiea, scorte uranio arricchito Iran 27 volte oltre limite

L'Iran ha aumentato significativamente le sue scorte di uranio arricchito negli ultimi mesi, continuando la sua escalation nucleare anche se nega di voler acquisire la bomba atomica, secondo un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

Le scorte ammontavano a 5.525,5 kg al 10 febbraio (rispetto a 4.486,8 kg a fine ottobre), più di 27 volte il limite autorizzato dall'accordo internazionale del 2015 che disciplina le attività atomiche di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni internazionali.

"Le dichiarazioni pubbliche fatte in Iran riguardo alle sue capacità tecniche di produrre armi nucleari non fanno altro che aumentare le preoccupazioni del direttore generale sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni dell'Iran", si legge nel rapporto confidenziale. Il direttore generale Rafael Grossi invita ancora una volta Teheran a "cooperare pienamente".





