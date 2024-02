Il Brasile richiama l'ambasciatore in Israele

Il ministero degli Esteri del Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore in Israele, Fred Meyer, per consultazioni. La disposizione avviene all'indomani della decisione di Tel Aviv di dichiarare il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva 'persona non grata' per aver accusato lo Stato ebraico di aver compiuto un genocidio a Gaza, paragonando le azioni delle forze armate israeliane in Palestina - a seguito degli attentati di Hamas del 7 ottobre scorso - all'azione di Adolf Hitler e all'Olocausto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA