Berlino, 'subito tregua ma Hamas deponga le armi a Rafah'

"Sono appena tornata dal Medio Oriente e da Israele e per noi è della massima importanza arrivare alla pace, serve una tregua umanitaria e la liberazione degli ostaggi". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Bruxelles.

"Le persone che si trovano a Rafah e sono andate lì su richiesta dell'esercito israeliano non possono sparire nel cielo, devono poter tornare nel nord e per questo serve una tregua", ha aggiunto. "Ma vediamo che in alcune aree di Rafah Hamas è fortemente attiva e Hamas deve deporre le armi: per noi Israele ha il diritto di difendersi".



