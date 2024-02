Gaza: Macron a presidente Egitto, rischio espansione conflitto

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha ricevuto oggi una telefonata dal presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha concordato sul pericolo di un'espansione del conflitto a livello regionale, sulla necessità di un rapido cessate il fuoco e di proteggere i civili, ma senza avallare lo sfollamento dei palestinesi dalla loro terra.

Il portavoce della presidenza, Ahmed Fahmy, ha affermato che nel corso del colloquio sono stati esaminati gli sforzi in corso volti a raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, scambiare ostaggi e prigionieri e fornire aiuti umanitari.

I due presidenti hanno sottolineato la necessità che le parti interessate cooperino per garantire progressi che portino alla fine dello spargimento di sangue e all'alleviamento delle attuali sofferenze umane nella Striscia di Gaza. Ciò si aggiunge al progresso verso la soluzione a due Stati e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente come unica via per realizzare una sicurezza reale e una stabilità sostenibile nella regione.

"Il presidente El-Sisi ha affermato il rifiuto categorico dell'Egitto allo spostamento dei palestinesi in Egitto in qualsiasi modo o forma, una posizione che gode di pieno consenso internazionale. Il presidente francese - aggiunge il portavoce - ha affermato il pieno sostegno della Francia alla posizione dell'Egitto".

I due presidenti hanno sottolineato il pericolo di un'eventuale escalation militare a Rafah a causa delle sue catastrofiche ripercussioni umanitarie su quasi 1,5 milioni di palestinesi rifugiati nella zona.



