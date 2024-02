Qatar, negoziati per la tregua non sono molto promettenti

I negoziati in questi ultimi giorni per un cessate il fuoco a Gaza "non sono molto promettenti". Lo ha detto Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.

Credo che potremo vedere un accordo realizzarsi molto presto.

Eppure lo schema degli ultimi giorni non è stato molto promettente", ha precisato il primo ministro del Qatar, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e riferendosi alla "parte umanitaria di questi negoziati". "Rimarremo sempre ottimisti, continueremo a spingere", ha aggiunto, parlando in inglese.



