Media, raduni in Israele contro Netanyahu e per voto anticipato

In Israele si stanno svolgendo in queste ore varie proteste contro il governo di Benyamin Netanyahu e a favore delle elezioni anticipate. Lo riporta Haaretz, precisando che a Cesarea la polizia ha arrestato quattro manifestanti durante una manifestazione vicino alla casa del premier israeliano. Intanto a Tel Aviv si è svolto il raduno dei parenti e familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. "Stasera sul palco, le famiglie grideranno in nome dei loro cari che si trovano nei tunnel di Gaza, che non possono essere qui a gridare. Le richieste di Hamas potrebbero essere elevate e, lo comprendiamo, non chiediamo un accordo a qualsiasi prezzo. Ma i negoziati sono appena iniziati: entrate nella sala delle trattative adesso". Lo ha detto Haim Rubinstein, portavoce del Forum Ostaggi e famiglie scomparse, aprendo con un minuto di silenzio la manifestazione giunta al diciannovesimo raduno settimanale consecutivo nella Piazza degli ostaggi di Tel Aviv.





