Israele, 12% impiegati Unrwa sono affiliati Hamas o Jihad

Il 12% dei 13mila impiegati dell'Unrwa "sono affiliati a Hamas o alla Jihad islamica palestinese". Lo ha rivelato in un incontro con i giornalisti il ministro della difesa di Israele, Yoav Gallant, secondo cui "1468 impiegati" dell'Agenzia dell'Onu "sono noti per essere attivi in Hamas e nella Jihad. "185 dipendenti dell'Unrwa - ha spiegato - sono attivi nell'ala militare di Hamas e 51 in quella di Jihad islamica". Gallant ha poi rivelato nomi e foto dei 12 dell'Unrwa - già denunciati in passato da Israele - che "hanno partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre". "E ci sono indicazioni che altri 30" siano coinvolti, ha detto.

Tra i 12 nomi degli impiegati diffusi da Gallant - che ha accluso anche i loro documenti di identità - ci sono maestri elementari - anche di religione - insegnanti, assistenti scolastici, assistenti sociali e altri. "L'Unrwa - ha aggiunto il ministro della difesa ha perso legittimità e non può più funzionare come Agenzia dell'Onu. Ho dato istruzioni al settore della difesa di cominciare a trasferire le responsabilità collegate alla consegna degli aiuti ad altre organizzazioni".

L'Unrwa - ha concluso - è profondamente radicata nell'attività terroristiche".



