Fonti, lunedì al via la missione Aspides, durerà almeno 1 anno

BRUXELLES - Lunedì l'Ue, in occasione del Consiglio Affari Esteri, lancerà la missione Aspides, contro gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso e nel Canale di Suez. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue. La missione durerà almeno un anno, con possibile rinnovo previa decisione del Consiglio Ue. La missione, è stato ribadito, sarà difensiva e non precede attacchi via terra. "Sarà abbastanza rischiosa, perché' gli Houthi stanno attaccando le navi nel Mar Rosso", ha spiegato la fonte. Il comando strategico dell'operazione sarò greco. La missione, si sottolinea, è aperta alla partecipazione di Paesi terzi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA