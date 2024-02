"Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c'è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne", ha scritto sui social Ghali dopo che dal palco di Sanremo aveva detto "Stop al genocidio" scatenando polemiche politiche.



