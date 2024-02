Lula in Egitto posa con la moglie davanti alle piramidi

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, giunto ieri al Cairo per una visita di due giorni in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche tra Egitto e Brasile, ha voluto cominciare il suo viaggio con una escursione alle piramidi di Giza. Lo documentano una serie di immagini postate sul profilo X del governo brasiliano.

Accompagnato dalla moglie Rosangela da Silva, dalla sua delegazione, autorità egiziane e da una guida, Lula ha visitato anche la Sfinge e il Grande Museo Egizio.

Questa mattina si è poi recato al palazzo presidenziale per un incontro con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi.

Avrà poi in giornata un incontro con il segretario generale della Lega degli Stati arabi e parlerà alla stampa.

Il Cairo è la prima tappa del tour africano di da Silva, il secondo nel suo terzo mandato presidenziale.



