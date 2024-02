Nasce Elnet Italia per promuovere il dialogo con Israele

"Il lavoro di Elnet si concentra sulla costruzione di network istituzionali con l'obiettivo di portare delegazioni politiche in Israele per conoscere di persona quali sono le opportunità e le sfide che lo Stato di Israele vive quotidianamente. Ritengo questo lavoro molto importante perché è solo attraverso la conoscenza che è possibile comprendere la realtà e vincere i pregiudizi". Con queste parole l'ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar ha raccontato in sintesi Elnet Italia, ong di dialogo tra Italia e Israele al lavoro già da alcune settimane e presentata ufficialmente oggi alla Camera dei Deputati.

La European Leadership Network (Elnet) è un'organizzazione non governativa attiva nel rafforzare le relazioni tra l'Europa e lo Stato ebraico promuovendo la cooperazione politica, strategica e diplomatica. Nata nel 2007, ha sedi in Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e presso l'Unione Europea e la Nato. E dall'inizio di quest'anno svolge la sua attività anche nel nostro Paese, guidata dalla presidente Roberta Anati.

"Dialogando con i politici in queste ultime settimane sono rimasta estremamente soddisfatta dalla vicinanza espressa da entrambe le parti del Parlamento sull'importanza di Elnet Italia", ha sottolineato Anati ringraziando il governo e il ministro degli Esteri Tajani per "l'impegno in tutto il Medio Oriente".

Elnet esprime una "forte decisione di riuscire a legare i due Paesi "soprattutto a livello di valori" di democrazia e libertà, alla luce del tragico attacco del 7 ottobre e delle sue conseguenze. Ma l'ong intende promuovere il dialogo anche a livello strategico, di governo ed economico: con l'Italia eccellenza nell'industria e tecnologia e Israele eccellenza nell'innovazione "i nostri due Paesi sono complementari", ha evidenziato Anati. Infine, è sicuramente importante "spiegare il meglio di Israele agli italiani": da qui le iniziative che portano delegazioni miste, di parlamentari e giornalisti, in Israele per vedere quello che accade con i propri occhi.

Elnet "rafforzerà i legami tra Italia e Israele", ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Alberto Balboni, intervenuto alla presentazione. "L'Occidente è un sistema di valori di cui fanno parte non solo i Paesi occidentali", e "questo sistema va difeso. Israele ne fa parte a pieno titolo". E in questo momento, in cui "i Paesi che difendono la libertà e la democrazia sono in difficoltà", con l'invasione dell'Ucraina e l'attacco di Hamas, "l'Occidente ha il dovere di difendere i propri capisaldi e Israele è uno di questi capisaldi", ha sottolineato Balboni.

