Blinken a Netanyahu, Usa sostengono nascita Stato palestinese

Antony Blinken ha spiegato la visione degli Stati Uniti per una pace e una sicurezza durature nella regione e ha ribadito il sostegno americano alla creazione di uno Stato palestinese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, dopo i colloqui con Benyamin Netanyahu in Israele.

"Il segretario ha anche sottolineato l'urgente necessità di allentare le tensioni in Cisgiordania e impedire l'espansione del conflitto", aggiunge Miller in una nota.



