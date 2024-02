Unrwa, il rapporto sulle accuse di Israele pronto a inizio marzo

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa si aspetta che il suo rapporto preliminare sulle accuse israeliane secondo cui una dozzina dei suoi dipendenti ha preso parte all'attacco del 7 ottobre contro Israele sia pronto all'inizio del prossimo mese. Lo ha detto la sua rappresentante in Libano, Dorothee Klaus, citata dal Guardian.

La funzionaria Onu ha detto ai giornalisti in Libano che l'agenzia si aspetta che i donatori che hanno sospeso i loro finanziamenti dopo che sono emerse le accuse rivedranno le loro decisioni sulla base dell'indagine.



