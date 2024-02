Nuovo attacco Usa nello Yemen contro gli Houthi

Gli Stati Uniti hanno effettuato ieri pomeriggio un nuovo attacco contro gli Houthi nello Yemen, prendendo di mira due droni marini carichi di esplosivi: lo ha reso noto su X il Comando militare statunitense in Medio Oriente (Centcom).

L'esercito ha effettuato "un attacco di autodifesa contro due droni marini di superficie carichi di esplosivo intorno alle 15:30 (ora di Sanaa)", le 13:30 in Italia, si legge nel messaggio. Le forze statunitensi "hanno identificato" questi droni nelle "aree dello Yemen controllate dagli Houthi" e hanno ritenuto che rappresentavano "una minaccia imminente per le navi militari e mercantili statunitensi", prosegue la nota.



