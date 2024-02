L'equipaggio della nave Galaxy Leader, catturata a novembre nel Mar Rosso dai ribelli yemeniti Houthi, è "sano e salvo" e sta per tornare in Bulgaria, da dove proviene il capitano, hanno annunciato le autorità di Sofia.

"Secondo le informazioni a nostra disposizione, i marinai sono in buona salute e sono attualmente ospitati in un albergo", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Gueorgui Gvozdeykov al canale televisivo bTV.



