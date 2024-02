Sejourné al Cairo, rifiutiamo sfollamento forzato di palestinesi

"La nostra posizione è ferma: rifiutiamo lo sfollamento forzato dei palestinesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, in conferenza stampa al Cairo con il collega egiziano, Sameh Shoukry, nella prima tappa del viaggio in Medio Oriente da capo della diplomazia francese che lo porterà poi in Giordania, domani in Israele e Territori palestinesi e infine in Libano martedì.

Sejourné ha poi affermato: "Siamo preoccupati del bombardamento israeliano di Rafah", mentre il ministro degli Esteri egiziano ha messo in guardia "del pericolo che il conflitto si estenda al Medio Oriente", scrive al Arabiya.

"Diamo il benvenuto al ministro degli Esteri francese al Cairo e appreziamo le nostre relazioni strategiche. Siamo impazienti di lavorare insieme per spingere la nostra partnership verso nuovi orizzonti e rafforzare il nostro coordinamento nell'affrontare le sfide", ha scritto su X il ministero degli Esteri egiziano accompagnando le dichiarazioni con una foto di Sejourné e Shoukry.



