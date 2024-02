Netanyahu, 'Israele è riconoscente per il sostegno degli Usa'

Israele "è molto riconoscente all'amministrazione Usa per il sostegno avuto sin dall'inizio della guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo le parole del ministro Itamar Ben Gvir, secondo cui "con Trump la condotta Usa della guerra a Gaza sarebbe stata diversa" da quella di Joe Biden.

"Questo non vuol dire - ha aggiunto - che con gli Usa non possano esserci divergenze di opinioni. Le abbiamo superate con decisioni ponderate e determinate". Netanyahu ha poi detto "di non aver bisogno di nessuno" nel gestire i rapporti con gli Usa nel contesto "della difesa degli interessi di sicurezza di Israele".



