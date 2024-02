Libano: cambio di consegne nel contingente italiano Unifil

Il comando del contingente italiano di Unifil, la missione Onu in Libano schierata a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele, è passato dalla Brigata Granatieri di Sardegna alla Brigata Alpina Taurinense. La cerimonia di avvicendamento si è svolta tra i generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro e il generale di brigata Enrico Fontana alla base Millevoi di Shama, alla presenza, tra le autorità, dell'ambasciatrice italiana in Libano Nicoletta Bombardiere, del generale di squadra aerea Nicola Lanza De Cristoforis, vicecomandante del Covi (Comando operativo di vertice interforze).

Lo riferisce in un comunicato il comando del contingente italiano di Unifil, responsabile del settore occidentale (Sector West) dell'area della missione Onu.

L'Italia guida la Jtf-L Sw, composta da oltre 3.600 Caschi Blu di 17 delle 49 Nazioni partecipanti alla missione. Il contributo italiano nel Sud del Libano supera le 1.000 unità, delle oltre 10.000 complessive di Unifil.



