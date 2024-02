Pentagono, colpite unità Iran e milizie in Iraq e Siria

Gli Stati Uniti hanno colpito unità iraniane d'elite e milizie alleate di Teheran in raid effettuati in Siria e Iraq: lo ha confermato il Pentagono.

Secondo l'ong Osservatorio per i diritti umani in Siria almeno 13 miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nei raid americani solo in Siria.

"Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno condotto attacchi aerei in Iraq e Siria contro la Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (Irgc, i Pasdaran) e gruppi di milizie affiliate. Le forze militari statunitensi hanno colpito più di 85 obiettivi, con numerosi aerei tra cui bombardieri a lungo raggio volati dagli Stati Uniti". Lo scrive Centcom su X "Gli attacchi aerei hanno impiegato più di 125 bombe e missili di precisione. Le strutture colpite includevano centri di comando e controllo, centrali di intelligence, razzi e missili, depositi di veicoli aerei senza pilota e strutture logistiche e della catena di approvvigionamento di munizioni di gruppi di milizie e dei loro sponsor dell'Irgc che hanno facilitato gli attacchi contro le forze statunitensi e della coalizione", aggiungono le forze Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA