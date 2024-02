Media, Hamas insiste per il cessate fuoco permanente

Esponenti di Hamas hanno affermato oggi che il movimento armato palestinese insiste nel chiedere un cessate il fuoco permanente e non delle semplici pause nei combattimenti, come invece proposto dai mediatori del Qatar e dell'Egitto.

Parlando alla tv libanese, Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano, ha affermato che il movimento sta comunque valutando la proposta di accordo per un cessate il fuoco. Questa includerebbe pause prolungate nei combattimenti nella Striscia di Gaza e lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. "Rimaniamo però sulle sue posizioni circa la richiesta di un cessate il fuoco permanente", ha detto Hamdan citato dai media di Beirut.



