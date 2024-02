Smotrich contro Biden, 'attaccare i coloni è antisemitismo'

"La campagna sulla cosiddetta 'violenza dei coloni' è una menzogna antisemita". Lo ha detto, in risposta alle annunciate sanzioni del presidente Joe Biden contro i coloni israeliani, il ministro delle Finanze e leader di destra radicale Bezalel Smotrich. L'intento, ha aggiunto, "è di denigrare non solo i pionieri degli insediamenti ma anche l'intero Stato di Israele. E' una campana immorale - ha concluso - che trasforma le vittime in aggressori. Peccato che l'amministrazione Biden si presti a cooperare con questa campagna del Bds", il movimento di boicottaggio di Israele.





