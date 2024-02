'Gb potrebbe riconoscere Stato palestinese a fine guerra'

La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese dopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati, che potrebbero durare anni, tra Israele e palestinesi su una soluzione a due Stati. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in un'intervista all'Associated Press riportata sul sito dell'agenzia Usa. Cameron ha precisato che nessun riconoscimento potrebbe però arrivare finché Hamas rimane al potere a Gaza, ma che potrebbe avvenire mentre sono in corso i negoziati tra israeliani con i leader palestinesi.

"Ciò che dobbiamo fare è dare al popolo palestinese un orizzonte verso un futuro migliore, il futuro di avere uno Stato proprio", ha aggiunto Cameron.

Questa prospettiva è "assolutamente vitale per la pace e la sicurezza a lungo termine della regione", ha poi spiegato.

L'Ap ricorda che la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali sostengono l'idea di una Palestina indipendente accanto a Israele come soluzione al conflitto nella regione, ma affermano che l'indipendenza palestinese dovrebbe avvenire come parte di una soluzione negoziata. Non ci sono stati negoziati sostanziali dal 2009.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, da parte sua, ha pubblicamente rifiutato la creazione di uno Stato palestinese indipendente dopo la guerra. Il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte dei suoi alleati occidentali potrebbe isolare Israele ed esercitare pressioni su di esso affinché si sieda al tavolo.



