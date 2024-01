A Khan Yunis distrutta fabbrica d'armi della Jihad islamica

Una struttura utilizzata dalla Jihad islamica per la produzione di mezzi da combattimento è stata distrutta dall'esercito durante le operazioni in corso nel settore ovest di Khan Yunis. Lo ha reso noto il portavoce militare. Nella struttura erano prodotti razzi a lunga gittata, missili anticarro, mine ed ordigni esplosivi. Le forze israeliane hanno inoltre distrutto un tunnel che si snodava nella zona vicina e ''hanno così inferto un colpo significativo alle capacità della Jihad islamica di produrre razzi''. Nel tunnel sono stati inoltre trovati ordigni esplosivi custoditi in borse dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi.

Oggi intanto il portavoce militare in lingua araba Avichay Adraee ha rinnovato gli ordini di sgombero per i residenti in diversi rioni situati nel settore ovest di Gaza City. Agli abitanti dei quartieri Nasser, Sheikh Radwan, Shati, Sabra, Sheikh Ajlin e Tel el-Hawa viene richiesto di raggiungere al più presto la 'zona umanitaria' a Deir el-Ballah, nel settore meridionale della Striscia, passando per la strada costiera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA