Il Capo del Mossad a Parigi per discutere l'intesa sugli ostaggi

Il capo del Mossad, David Barnea, è arrivato a Parigi per incontrare in giornata delegazioni degli Usa, del Qatar e dell'Egitto su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo hanno confermato 3 fonti citate da Haaretz. Barnea vedrà il direttore della Cia, Bill Burns, i premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. Sul tavolo negoziale una pausa nella guerra di 2 mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi.

Fonti israeliane, citate da Canale 12, anno tuttavia ridimensionato le attese sui negoziati, sottolineando che il maggiore ostacolo a un accordo è la richiesta di Hamas che lo stato ebraico fermi il conflitto e si ritiri del tutto dalla Striscia di Gaza con la fazione islamica ancora al potere nell'enclave palestinese.



