Israele, l'Onu assuma azioni immediate contro leader Unrwa

"Chiediamo all'Onu di assumere azioni immediate contro la leadership dell'Unrwa". Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Israel Katz dopo aver ringraziato Usa e Canada per la decisione di sospendere i finanziamenti all'Unrwa a causa dei legami di 12 dei suoi dipendenti con Hamas nell'attacco del 7 ottobre. "Per anni abbiamo messo in guardia: l'Unrwa perpetua il tema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza". Katz - che si è augurato che altri Paesi seguano l'esempio dei Usa e Canada - ha sottolineato che l'Unrwa "deve pagare un prezzo per le sue azioni. L'Unrwa non è la soluzione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA