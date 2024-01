Türk, 'dall'Aja decisione importante per lo stato di diritto'

"Si tratta di un annuncio importante" quello emesso oggi dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, "affinché Israele adotti misure per fare tutto il possibile al fine di assumersi seriamente la responsabilità ai sensi della convenzione sul genocidio. Questo è ciò che dice la decisione". Lo ha sottolineato l'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani Volker Türk rispondendo ad alcune domande dell'ANSA.

"Sono un avvocato, credo nello stato di diritto e lo stato di diritto comprende anche il sistema giudiziario internazionale. È importante che entrambe le parti siano in grado di presentare il proprio caso e poi decidere. Ciò che ha fatto oggi la Corte è stato emettere misure provvisorie ed è importante che Israele le rispetti. Poi ci vorrà del tempo, probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo prima che possano prendere una decisione al riguardo", ha spiegato l'alto commissario.



