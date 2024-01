Gaza, media: 11 morti in raid di Israele su campo Nuseirat

L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno undici persone sono morte in un attacco aereo israeliano che ieri sera ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbe un giornalista e alcuni membri della sua famiglia.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che in Cisgiordania quattro cittadini sono rimasti feriti ieri sera in uno scontro con le forze israeliane nel villaggio di Fahma, a sud di Jenin.

Secondo fonti locali citate dalla Wafa, i soldati avrebbero fatto irruzione in oltre dieci case della zona distruggendone il contenuto e picchiando i residenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA