Hamas accusa, 'spari su folla in attesa aiuti a Gaza, 20 morti'

Il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, denuncia un attacco contro persone che facevano la coda per ricevere aiuti umanitari a Gaza. "L'occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti", ha detto Ashraf al-Qudra in una dichiarazione su Telegram citata da Al Jazeera. L'attacco, scrive l'emittente qatariota, è avvenuto alla rotonda del Kuwait a Gaza City e ha provocato la morte di almeno 20 persone e ne ha ferite altre 150.

L'esercito israeliano afferma di star esaminando le accuse secondo cui le sue forze avrebbero aperto il fuoco sulla folla di palestinesi in coda, scrive il Guardian.



