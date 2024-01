Reporter palestinese da Gaza al Qatar, 'sono dovuto andare via'

Il giornalista e influencer palestinese (con 18 milioni di follower) Moataz al-Azayza arrivato ieri in Egitto attraverso il valico di Rafah e poi da lì all'aeroporto di Al-Arish diretto in Qatar, non ha chiuso il suo account su Instagram come, in un primo momento, era stato riferito.

Traduttore, fotografo e collaboratore dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, il reporter, che ha perso una quindicina di membri della sua famiglia nei bombardamenti israeliani, è molto seguito su Instagram.

"Sono dovuto andare via per un sacco di ragioni. Tutti voi ne conoscete alcune, ma non tutte. Grazie a tutti. Pregate per Gaza", ha scritto Moataz Al-Azayza sul suo profilo Facebook.





