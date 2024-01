Guterres, a Gaza distruzione senza eguali in storia recente

"L'intera popolazione di Gaza sta subendo una distruzione ad una scala e ad una velocità senza eguali nella storia recente". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sottolineando che "niente può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese", così come "l'uccisione deliberata, il ferimento, il rapimento di civili, l'uso della violenza sessuale contro di loro" da parte di Hamas in Israele. Inoltre si è detto "profondamente turbato dalle notizie sul trattamento disumano da parte di Israele dei palestinesi detenuti durante le operazioni militari".

Il segretario generale dell'Onu ha poi sottolineato che il rifiuto alla soluzione dei due Stati da parte del governo israeliano e la negazione del diritto alla statualità del popolo palestinese rischia di esacerbare la polarizzazione e incoraggiare gli estremisti ovunque. "Il ruolo della comunità internazionale è chiaro - ha aggiunto - Dobbiamo unirci per sostenere israeliani e palestinesi affinché intraprendano azioni determinate per far avanzare un processo di pace significativo".





