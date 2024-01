Media, nuovi attacchi Usa-Gb contro Houthi in Yemen

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto nuovi attacchi aerei e missilistici su larga scala contro le strutture dei ribelli sciiti filoiraniani Houthi nello Yemen, in risposta ai loro raid contro le navi nel mar Rosso: lo riferiscono media Usa, citando fonti dei due Paesi.

L'esercito americano ha lanciato diversi round di attacchi preventivi contro i siti di missili antinave che gli Houthi si stavano preparando a lanciare contro le navi di vari Paesi la scorsa settimana. Ma questi attacchi non sono riusciti a dissuadere i militanti dal continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA