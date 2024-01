Giordania, Ue deve chiedere il cessate il fuoco, ora pace

BRUXELLES - "Ci aspettiamo che l'Ue chieda un cessate il fuoco e lavori con noi per raggiungere un piano concreto per la soluzione a due stati, il momento è ora".

Lo ha detto Ayman Hussein Abdullah Al Safadi, ministro degli Esteri giordano. "Israele con la sua politica sta condannando la regione ad anni di conflitto: il mondo è per la soluzione a due stati e Israele sta sfidando la comunità internazionale, è ora di prendere delle misure, la pace va imposta", ha aggiunto.

"Israele sta indebolendo la soluzione dei due Stati. L'unico modo per garantire la sicurezza per tutti e' la soluzione a due Stati. Il governo israeliano ha detto no, e così sta sfidando l'ordine internazionale", ha aggiunto il ministro degli Esteri della Giordania, presente a Bruxelles assieme al suo omologo egiziano, al ministro degli Esteri saudita e ai titolari della diplomazia israeliano e palestinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA