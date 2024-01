Hezbollah rivendica due attacchi contro esercito israeliano

Gli Hezbollah libanesi hanno rivendicato tre attacchi compiuti nel pomeriggio contro caserme e postazioni militari israeliani in Alta Galilea, a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. Lo si apprende da comunicati dello stesso movimento sciita diffusi su Telegram.

In due casi, si legge nei comunicati, i combattenti del Partito di Dio hanno usato razzi di tipo 'Burkan' (vulcano), a corta gittata e che non possono essere intercettati dalla piattaforma difensiva Iron Dome.

In un terzo caso non si precisa il tipo di arma usato per colpire l'obiettivo nemico.



