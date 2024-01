Iran: media, sale a 9 bilancio vittime attacco da Pakistan

E' salito a nove il bilancio delle vittime dell'attacco pachistano di questa mattina contro la città iraniana di Saravan: lo riportano i media statali iraniani.

Secondo la tv di Stato, nell'attacco sono morti anche due uomini, oltre alle tre donne e i quattro bambini annunciati in precedenza.

Testimoni hanno affermato sui social media che almeno sette località vicino a Saravan - compresi i villaggi di Shamsar e Haghabad, e un'area vicino alla base di Saravan delle guardie rivoluzionarie - sono state prese di mira dalle forze pachistane.

I media iraniani hanno riferito che la situazione è attualmente normale nelle zone di confine e camion transitano in alcune stazioni di confine, come a Mirjaveh.



