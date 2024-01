Tajani, con Parigi-Berlino sulla missione nel Mar Rosso

"Nel Mar Rosso stiamo lavorando perché accanto all'operazione Atalanta possa esserci una missione militare europea, l'ipotesi è di allargare quella attiva a Hormuz (la Agenor) per proteggere i traffici commerciali. Lunedì al Consiglio Esteri si discuterà. Potrebbero partecipare anche Paesi extra-Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa. Aggiungendo che "con la Francia e la Germania stiamo formalizzando una proposta da presentare agli altri partner Ue, ma sono ottimista". Tajani ha auspicato che la decisione politica sia presa già lunedì, in modo che la missione "possa essere operativa il prima possibile".

"Le navi nel Mar Rosso non hanno regole d'ingaggio per attaccare ma hanno il diritto a difendere e proteggere, anche con l'uso delle armi, le navi mercantili ove mai fossero attaccate". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina sulla presidenza italiana del G7.



