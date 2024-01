Scontri a Tulkarem, 4 uccisi da un drone israeliano

Quattro palestinesi sono stati colpiti a morte oggi dall'attacco di un drone israeliano durante scontri verificatisi nel rione Tammam di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan.

Fonti militari, citate dalla radio pubblica Kan, aggiungono che i quattro facevano parte di un cellula che aveva lanciato ordigni contro militari in missione. La stessa emittente ha aggiunto che l'ingresso delle truppe in città è stato preceduto da grandi ruspe militari che hanno fatto esplodere una decina di ordigni nascosti sotto l'asfalto di un strada di accesso alla città.



