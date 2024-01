Ostaggio Kfir Bibas compie 1 anno, iniziative a Tel Aviv

Il piccolo Kfir Bibas, il più giovane ostaggio israeliano di Hamas a Gaza, compie domani un anno. Per questo il Forum delle famiglie dei rapiti ha organizzato nella Piazza degli ostaggi a Tel Aviv una serie di iniziative pubbliche per ricordare il destino di un bebè in prigionia nella Striscia da oltre 3 mesi, ovvero un quarto della sua vita.

Ieri sera nel kibbutz di Nir Oz - a ridosso della Striscia da dove fu rapito - è stato 'festeggiato' in forma privata, da amici e parenti, il triste compleanno per ricordare il piccolo i cui capelli rossi sono diventati un simbolo raffigurato ovunque in Israele: dai murales per strada, alle cartoline, ai poster.

Kfir è stato rapito con suo fratello di 4 anni Ariel e la madre Shiri Bibas, mentre il padre, Yarden Bibas, è stato catturato ma separatamente. Hamas aveva riferito che i bambini e la mamma erano stati uccisi da un raid israeliano nella Striscia, ma la notizia non ha mai avuto conferme ufficiali.

"Facciamo un compleanno per un bambino che non è qui, abbiamo preparato una torta, messo dei palloncini rossi, sue fotografie e benedizioni ma lui - ha detto ai media il cugino Yosi Shnaider - non è qui. E' una follia".



