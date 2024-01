Iran, in Pakistan non abbiamo colpito civili ma solo terroristi

"In territorio pachistano abbiamo affrontato solamente terroristi iraniani" e "nessun civile del Pakistan, Paese amico e fratello, è stato colpito dai missili e dai droni iraniani. E' stato bersagliato il sedicente gruppo Jaish al-Adi, che è un gruppo terrorista iraniano", il quale "ha trovato rifugio in certi luoghi della provincia (pachistana) del Balucistan": lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, parlando al Forum economico mondiale (Wef) di Davos, in Svizzera, a proposito dell'incursione nelle guardie di frontiera di Teheran nel territorio del Paese confinante.

Abdollahian ha aggiunto che dal territorio pachistano, Haish al-Adi "ha condotto numerose azioni in Iran, in particolare quella nel commissariato di Rask", nel quale, lo scorso dicembre, furono uccise 11 guardie di frontiera iraniane. Il ministro iraniano ha assicurato che il dossier del gruppo terrorista "è stato discusso molte volte con i responsabili pachistani", precisando però che "noi non accetteremo che la nostra sicurezza nazionale sia minacciata e non abbiamo alcuna riserva né esitazione quando sono in gioco i nostri interessi nazionali". Abdollahian non ha commentato la decisione del Pakistan di convocare l'ambasciatore per protestare contro la "violazione ingiustificata del suo spazio aereo".



