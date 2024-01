Fonti, Paesi arabi presenti al Consiglio Esteri Ue

L'Alto rappresentante Josep Borrell ha invitato al Consiglio Affari Esteri dell'Ue di lunedì prossimo alcuni Paesi chiave del Medio Oriente, Palestina e Israele. Al momento - a quanto si apprende - i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania ed Egitto hanno confermato la partecipazione in presenza; sempre in presenza la Lega Araba.

In forse Palestina e Israele, che alla meglio potrebbero prendere parte in video conferenza (nel caso di Tel Aviv pare "alquanto improbabile", precisa una fonte bene informata).





