Media, 'la rete di tunnel a Gaza tra i 560 e i 720 chilometri'

La rete dei tunnel a Gaza sarebbe molto più estesa di quanto si pensasse: ufficiali israeliani stimano ora che si estenda tra i 560 e i 720 chilometri. Lo riferisce il sito Ynet che cita fonti militari che hanno aggiornato i dati. A dicembre scorso si parlava di un'estensione di circa 400 chilometri.

Le stesse fonti, dopo le operazioni sul campo a Gaza, hanno spiegato che gli imbocchi che permettono l'accesso sono circa 5.700. La divisione intelligence dell'Idf ha stimato che solo a Khan Yunis - roccaforte di Hamas nel sud della Striscia, dove sono in corso forti combattimenti - ci sono circa 160 chilometri di tunnel. La spesa complessiva sostenuta da Hamas a partire dal 2005 è stata pari a tre milioni di dollari.

In genere, hanno proseguito le stesse fonti, ci sono due tipi di tunnel: uno per i comandanti senior, più agevoli e profondi, l'altro per gli operativi, più spartani e meno profondi.

L'esercito, secondo Ynet, ha dichiarato di aver trovato documenti tra cui elenchi di famiglie che ospitavano imbocchi di tunnel nelle loro case private.



